Calciomercato Inter, prova del 9 per Lautaro in attesa del rinnovo

Senza Romelu Lukaku, oggi l’Inter si affiderà in toto a Lautaro Martinez nella partita delle 18 contro il Parma. Con il belga out, il peso dell’attacco sarà interamente sulle spalle dell’argentino. Per lui una vera e propria prova del 9 alla vigilia di un mese chiave con i nerazzurri, dove si parlerà (e tanto) del suo rinnovo.

Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il prolungamento contrattuale rappresenta una priorità per il club nerazzurro, intenzionato ad eliminare anche la clausola rescissoria da 111 milioni. Il giocatore vorrebbe però raddoppiare il proprio ingaggio e anche guadagnare qualcosa in più in termini di bonus. Le parti sono da tempo in contatto, ma un’accelerata potrebbe arrivare nel prossimo mese. Di certo sia l’Inter che il giocatore sono intenzionati a prolungare il proprio matrimonio: Lautaro sa infatti che il club nerazzurro può offrirgli un ruolo di primo piano che potrebbe non avere altrove, per esempio a Barcellona.

