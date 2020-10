Calciomercato Inter, Gervinho è una priorità | I dettagli

L’Inter a gennaio potrebbe puntare sull’acquisto di Gervinho per rinforzare l’attacco

La sessione di mercato invernale aprirà i battenti tra circa un paio di mesi, ma l’Inter sembra avere già le idee chiare per rinforzare la rosa di Antonio Conte. L’obiettivo è acquistare un attaccante, che potrebbe essere Gervinho dal Parma: l’ivoriano è stato vicino a vestire la maglia nerazzurra l’estate scorsa e per lui si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, infortunio Insigne: sospiro di sollievo | Le ULTIME di CM.IT

Inter, Gervinho è la priorità per gennaio

Secondo quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, Gervinho è una priorità assoluta per il mercato dell’Inter. Il club nerazzurro ha ottimi rapporti con il Parma e ha intenzione di concludere l’operazione nel mercato di gennaio: con l’ivoriano in scadenza nel 2022, il costo dell’operazione sarebbe di 5 milioni di euro. Una cifra che farebbe molto comodo alle casse degli emiliani. Antonio Conte, allenatore dell’Inter, a precisa domanda su Gervinho ha preferito glissare in conferenza stampa. Insomma, in attesa di ulteriori sviluppi sembra che l’ex Roma sia la prima scelta dell’attacco la dirigenza nerazzurra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Ronaldo subito in campo: ecco cosa serve | Ultime CM.IT

Mercato Fiorentina e Napoli, ESCLUSIVO: offerte rifiutate per un talento statunitense