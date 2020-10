Napoli, infortunio Insigne: sospiro di sollievo | Le ULTIME di CM.IT

Le ultime di Calciomercato.it sull’infortunio rimediato da Lorenzo Insigne in Real Sociedad-Napoli di Europa League

Insigne ieri ha messo in ansia tutto l’ambiente Napoli fermandosi al 21′ all’Anoeta contro la Real Sociedad. Un fastidio al bicipite femorale sinistro, il muscolo che l’ha tenuto fuori per circa un mese dopo l’infortunio rimediato contro il Genoa, lo ha costretto ad uscire.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il capitano del Napoli oggi si è sottoposto prima alle terapie e poi agli esami di rito che hanno fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo. Si tratta solo di una lieve contrattura, Gattuso gestirà il suo rientro in campo anche in vista della gara di domenica contro il Sassuolo. È probabile che non lo rischierà dal primo minuto ma ciò che conta per il Napoli è che Insigne ha evitato un altro stop.