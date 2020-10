La MLS sta diventando un campionato molto monitorato dagli operatori di calciomercato, Fiorentina e Napoli hanno tentato il colpaccio a settembre

Conclusa meno di un mese fa, l’ultima sessione di calciomercato è stata caratterizzata anche da diverse trattative sfumate, in Italia e all’estero. Per quanto riguarda il mercato dei giovani, uno dei profili monitorati con maggiore interesse in Serie A è stato quello di Gianluca Busio. Autore di un gol e tre assist in quindici presenze in MLS, il centrocampista statunitense è in possesso del passaporto italiano. Un elemento importante che ha stimolato l’interesse di Fiorentina e Napoli. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, i viola e i campani hanno offerto rispettivamente 4 e 3 milioni per il diciottenne, ma lo Sporting Kansas City è rimasto fermo sulle sue richieste da 5 milioni, rifiutando le proposte arrivate a settembre. Sulle tracce del calciatore, più recentemente si è posizionato anche il Barcellona.

