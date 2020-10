Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha risposto alla domanda su Gervinho, vecchio obiettivo di mercato

Domani sarà un avversario, ma nella sessione di calciomercato scorsa, è stato un obiettivo concreto dell’Inter. E chissà che non ci sia un ritorno di fiamma a gennaio, viste le tante defezioni in attacco. Stiamo parlando di Gervinho, 33enne attaccante del Parma che domani, appunto, affronterà i nerazzurri al ‘Meazza’ alle 18. Alla domanda posta dall’inviato di Calciomercato.it in conferenza stampa, l’allenatore Antonio Conte ha così risposto: “Non parlo di giocatori di altre squadre. Gervinho ha fatto in Italia cose buonissime, ma ho grandissimo rispetto del Parma, del suo allenatore e soprattutto dei miei calciatori. Non sto pensando né a gennaio, né al mercato, ma solo a domani e al Parma“.

