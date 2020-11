Leo Messi potrebbe lasciare il Barcellona a fine stagione. Juventus e Inter in corsa per il super colpo

Rapporti nuovamente tesi tra il Barcellona e Leo Messi. Dopo la lunga telenovela estiva conclusasi con la permanenza del Pallone d’Oro in Catalogna, nuovi rumors dalla Spagna avvicinano ancora una volta l’argentino verso l’addio al Barça al termine di questa stagione. Il numero dieci è in scadenza di contratto a giugno e il rinnovo sarebbe al momento lontano viste le difficoltà economiche del sodalizio blaugrana.

Juventus e Inter in corsa: la scelta di Messi

Le big d’Europa vigilano attentamente sulla situazione di Messi, con il Manchester City del mentore Guardiola pronto a rifarsi sotto per la ‘Pulga’. Le italiane Juventus e Inter non sarebbero però tagliate fuori dalla corsa al fenomeno classe ’87. Il club di Suning avrebbe in serbo una ricca offerta contrattuale per Messi, mentre la ‘Vecchia Signora’ sogna una coppia stellare insieme a Cristiano Ronaldo per spezzare la maledizione Champions come rivela il portale ‘Don Diario’. Il fuoriclasse albiceleste tra le due grandi d’Italia sarebbe sedotto maggiormente da una possibile avventura all’Inter e nei mesi scorsi ci sarebbero stati già dei contatti tra la dirigenza di Viale della Liberazione e l’entourage del sei volte Pallone d’Oro.

