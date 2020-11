Le ultime di calciomercato vedono ancora Messi al centro dell’attenzione, potrebbe lasciare il Barcellona nel 2021

Il contratto scade a giugno 2021 ma il rinnovo di Messi è ancora bloccato. L’addio al Barcellona la scorsa estate non si è concretizzato, ma ormai è nota la volontà del fuoriclasse di cambiare aria dopo anni di tanti trionfi e poche (cocenti) delusioni. Inter e Juventus sono i club italiani accostati al giocatore, che fa gola anche alle più ricche società al mondo, tra le quali il Manchester City. Dalla Spagna giungono quindi nuove indiscrezioni sul futuro della Pulce: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato, Messi via dal Barcellona: le ultime

Ai microfoni di ‘El Chiringuito TV’, il giornalista Quim Domènech Puigbó ha messo in allarme i sostenitori catalani: “Vedo Messi out il prossimo anno”. Nuovo segnale di pericolo, dunque, per il Barcellona. Il mondo del calcio osserva: non c’è club, del resto, che non sogni di avere un talento simile alle proprie dipendenze.

