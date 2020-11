Juventus e Inter tengono l’attenzione alta su quanto accade in casa Barcellona. Il rapporto tra ter Stegen e Leo Messi sarebbe tutt’altro che idilliaco

Tra i pilastri del Barcellona c’è sicuramente Marc-Andrè ter Stegen, estremo difensore tedesco che ha salvato in più circostanze la retroguardia catalana. Pur non essendo un senatore al pari dei vari Leo Messi, Jordi Alba, Gerard Piqué o Sergio Busquets, il portiere tedesco resta tra le figure più riconosciute ed influenti dello spogliatoio blaugrana. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ciononostante, secondo quanto sottolineato da ‘DiarioGol.com’ negli ultimi tempi il rapporto tra ter Stegen e Messi non ha fatto altro che peggiorare. Tra gli aspetti affrontati dai due c’è il rapporto con la società e con il consiglio. Da un lato c’è la ‘Pulce’ che nonostante un riavvicinamento all’ambiente non ha alcuna intenzione di ridursi lo stipendio alimentando voci e dubbi sul suo futuro. Dall’altra parte c’è il portiere tedesco che ha invece trovato un punto d’incontro con il club.

Nei mesi scorsi avevano già avuto un forte confronto in allenamento, ma ora che sembra che la divisione nello spogliatoio derivata dalle trattative con la dirigenza sia più evidente che mai. Il rapporto tra Messi e ter Stegen è ormai spezzato. Spettatrici interessate a distanza sono Inter e Juventus, più volte accostate proprio all’estremo difensore teutonico che è peraltro reduce da un lungo infortunio. Ter Stegen ha comunque una valutazione di mercato molto alta, non inferiore agli 80 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, triplo colpo a zero

Calciomercato Inter, Conte sbotta: “Tutto falso, decisione mia”