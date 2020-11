Calciomercato Juventus, triplo colpo a zero

La Juventus è attenta al calciomercato dei calciatori che vedranno scadere i loro contratti il prossimo 30 giugno: Rovella, Milik e Donnarumma sul taccuino

Tris di nomi per il prossimo calciomercato della Juventus. In estate il club bianconero vorrebbe provare a mettere le mani su tre calciatori, che vedranno scadere i loro contratti il prossimo 30 giugno.

Non è un segreto che la Juventus stia seguendo con attenzione la situazione Gigio Donnarumma. I rapporti con Mino Raiola sono ottimi e sono pronti a cogliere l’occasione se si dovesse presentare. Oggi il rinnovo non è ancora arrivato ma il buon momento del Milan ha fatto crescere l’ottimismo della società rossonera, che si fa forte del volere dell’estremo difensore, desideroso di continuare a vestire la maglia del Diavolo. Ma si sa, con Raiola è tutto possibile anche se alla fine la volontà di Donnarumma dovrebbe fare la differenza.

Calciomercato Juventus, tentazione Milik

Più facile sarà mettere le mani su Milik, che ha rotto col Napoli e che certamente non prolungherà il suo contratto con gli azzurri. Il polacco è pronto a sposare il progetto bianconero anche se si registra l’interesse di altre squadre. Nei giorni scorsi, come raccontato da Calciomercato.it, si è tenuto un incontro tra la dirigenza campana e gli agenti del centravanti per capire come potersi liberare già a gennaio. Andranno capite le richieste di De Laurentiis.

Guardando sempre in Italia, la Juventus potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti col Genoa per portarsi a casa uno dei giovani più promettenti del calcio italiano: stiamo parlando di Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 ha sfruttato al massimo la situazione di emergenza nel Grifone, dovuta al coronavirus, per prendersi una maglia da titolare. Anche lui ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e sulle sue tracce c’è anche l’Inter di Beppe Marotta.

