Calciomercato Milan, dalla Spagna: pre-accordo col Verona | Juve ‘beffata’

Il Milan sarebbe vicino a mettere le mani su Lovato, centrale classe 2000 esploso quest’anno nel Verona e noto obiettivo della Juventus

Non solo in campo, Milan protagonista anche sul calciomercato. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, per la precisione dal portale ‘todofichajes.com’, il club targato Elliott sarebbe vicino a mettere le mani su un altro grande talento italiano dopo Tonali. Parliamo di Matteo Lovato, centrale classe 2000 che si sta mettendo in mostra nel Verona di Juric, uno dei migliori allenatori quantomeno del panorama calcistico nazionale.

Preso dal Padova per circa 500mila euro nel gennaio scorso, il 20enne di Monselice è l’ennesimo calciatore ‘scoperto’ e valorizzato dal club scaligero e dal tecnico croato. Su Lovato veniva data in pole la Juventus, ma a quanto pare il Milan si è mosso in anticipo battendo la concorrenza dei bianconeri. Se la notizia venisse confermata, ai rossoneri spetterebbe raggiungere un accordo solo col ragazzo, rappresentato dall’agene Riso che sappiamo essere in ottimi rapporti con Maldini e soci.

Vista la necessità di aggiungere un centrale alla rosa di Pioli, i dirigenti milanisti potrebbero provare ad anticipare a gennaio l’arrivo a Milanello del difensore con trascorsi pure nel Genoa.

