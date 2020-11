Stefano Pioli presenta Milan-Lille di Europa League in conferenza stampa. Le dichiarazioni dell’allenatore

Vigilia di Europa League per il Milan di Stefano Pioli. Domani sera, alle ore 21, Ibra e compagni ospiteranno il Lille per chiudere il discorso qualificazione. Calciomercato.it vi offre in tempo reale la conferenza dell’allenatore rossonero.

GIOVANE ETA’ – “Il nostro obiettivo e modo di giocare è quello di comandare le gare ed essere propositivi. Giusto sottolineare la gioventù della squadra, ma cominciamo ad essere una squadra matura in campo e questo è importante”.

PROSSIME GARE – “Sappiamo che sarà un periodo complesso. Domani troviamo una squadra forte, che sta molto bene. Puntiamo a fare in modo che questo periodo positivo continui”.

MOMENTO POSITIVO – “Significa che stiamo lavorando bene, ma abbiamo appena iniziato questo percorso. Dobbiamo continuare a lavorare bene. Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare bene e dobbiamo avere il coraggio di voler crescere”.

CAMPIONATO E GIRONE IN TESTA – “Ho sempre creduto nella qualità dei giocatori e della squadra. Proviamo a vincere ogni singola gara. Siamo però solo all’inizio, come quelli che iniziano a scavare un pozzo per scavare l’acqua, ma finché non trovi la sorgente non devi fermarti. C’è ancora tanto da scavare e da fare”.

CAMBI – “Sarà importante l’allenamento di stasera. Penso faremo delle rotazioni, abbiamo bisogno di freschezza fisica e mentale. Non sarà una gara decisiva, ma sicuramente una gara importante, a cui teniamo molto, contro un avversario che sta bene e che ha grande velocità e qualità”.

MIGLIORAMENTI – “Possiamo migliorare nelle scelte soprattutto nella metà campo avversaria. Attacchiamo bene la profondità, ma dobbiamo fare la scelta giusta. Dobbiamo leggere meglio certe situazioni e svilupparle meglio tecnicamente”.

RISCHIO DI RALLENTAMENTI – “Non credo che la tensione si possa allentare. Sappiamo che dobbiamo lavorare bene, quelli che sono i nostri concetti di gioco e i nostri comportamenti sul campo. Sappiamo che sono tante le situazioni dove poter migliorare. Conosciamo i vantaggi che ci arrivano da certi comportamenti. Il nostro è un lavoro complesso e le squadre avversarie ci stanno mettendo in difficoltà. Non ci sono motivi per calare il nostro atteggiamento e la nostra dedizione alla causa. Siamo una squadra giovane che non ha vinto nulla e abbiamo tanta fame”.

DIAZ E DALOT – “Sono stati acquistati per le loro qualità e le loro capacità. Si sono fatti trovare subito pronti e sono stati subito disponibili e bravi nel capire il nostro modo di lavorare. Sono giovani, hanno voglia e ambizione. Per quello che sarà il futuro ci penseremo”.