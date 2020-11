Antonio Conte è tornato sul suo mancato arrivo sulla panchina del Real Madrid. La rivelazione dell’allenatore dell’Inter

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Real Madrid, Antonio Conte è tornato sul retroscena riguardante proprio la panchina dei ‘Blancos’. L’allenatore dell’Inter ha dichiarato che è stata una sua scelta quella di rifiutare la panchina: “Lo spogliatoio non mi volle? Falso. Fu una decisione mia. Ho ringraziato per il grande interesse, ma sentivo che non era il momento giusto. – ha rivelato il tecnico ex Juventus – La stagione era già iniziata e io ho bisogno di tempo per portare avanti le mie idee. Ringrazio il Madrid per questa opportunità che mi ha proposto in maniera convinta. È stato difficile dire no al Real Madrid, ma dovevo essere onesto e rimandare”. Dietro al mancato arrivo di Conte ai ‘Blancos’ c’è dunque il rifiuto dell’allenatore. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Sul tema è intervenuto anche Gian Luca Rossi, giornalista tifoso interista, che a ‘Top Calcio 24’ ha parlato così del tecnico salentino: “Ha deciso di restare in nerazzurro perché ha capito che in tempo di coronavirus non avrebbe ricevuto offerte altrettanto importanti dal punto di vista economico. Senza dimenticare che non ha un curriculum europeo tale da attrarre molti top club”.

