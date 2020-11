Champions League, tutti i risultati: cade il PSG, vince il Barcellona

Sono terminate le sei partite di Champions League in programma alle 21:00: gioia per Barcellona e Borussia Dortmund

La Juventus ha battuto il Ferencvaros, ma non è stata l’unica squadra a esultare stasera, anzi. Gioie anche per Borussia Dortmund e Barcellona, che hanno portato a casa i tre punti rispettivamente contro Club Brugge e Dinamo Kiev. Cade il Paris Saint-Germain in casa del Lipsia e conclude addirittura la partita in nove uomini.

Ecco i risultati della serata

Chelsea-Rennes 3-0

Ferencvaros-Juventus 1-4

Club Brugge-Borussia Dortmund 0-3

Lipsia-PSG 2-1

Siviglia-Krasnodar 3-2

Barcellona-Dinamo Kiev 2-1

Istanbul-Manchester United 2-1 (giocata alle 18:55)

Zenit-Lazio 1-1 (giocata alle 18:55)

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Fiorentina, pista Paulo Sousa | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Juventus, Paratici: “Pogba? Ecco la verità”