Calciomercato Juventus, Paratici: “Pogba? Ecco la verità”

Calciomercato Juventus, il ds bianconero Fabio Paratici ha parlato del possibile nuovo assalto a Pogba: la spiegazione del dirigente

Juventus in campo in Champions League in casa del Ferencvaros. Pochi minuti prima della gara, è intervenuto a ‘Sky Sport’ Fabio Paratici, ds bianconero, che ha spiegato: “E’ importante giocare in uno stadio con 20mila tifosi, siamo felici, speriamo che anche da noi si possa tornare alla normalità”. Interpellato su temi di calciomercato, ha poi dichiarato: “Pogba? E’ un giocatore del Manchester United. Ai nostri ex vogliamo bene, ma siamo alla sesta giornata di campionato e alla terza in Europa. E’ presto per pensarci. Al momento siamo concentrati sulla costruzione della squadra del presente”. Sulla situazione in attacco e sull’acquisto di Morata piuttosto che di altri bomber: “E’ un giocatore abituato a vincere trofei e a fare gol. E’ adatto al gioco di Pirlo, è stato un acquisto giusto”.

