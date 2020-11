Champions League, Ferencvaros-Juventus 1-4: prima gioia per Dybala

Trova i tre punti la Juventus in Champions League contro il Ferencvaros: una vittoria molto importante per i bianconeri

Termina 1-4 la partita tra il Ferencvaros e la Juventus in quel di Budapest: una doppietta per Alvaro Morata e un gol Paulo Dybala, arrivato grazie a una papera di Dvali autore anche di un’autorete. Inutile ai fini del risultato il gol di Boli per la squadra di casa. La scorsa giornata di Champions League, Pirlo si era imbattuto in una brutta sconfitta all’Allianz Stadium contro il Barcellona per 0-2, ma col ritorno di Ronaldo le cose sembrano cambiate.

E’ infatti arrivata la vittoria in Serie A domenica contro lo Spezia, grazie proprio ai gol di CR7, a cui è stata data continuità con i tre punti di stasera contro la squadra ungherese. La Juventus sale così a sei punti in classifica, A +5 su Ferencvaros e Dinamo Kiev.

CLASSIFICA: Barcellona 9 Juventus 6 Ferencvaros e Dinamo Kiev 1

