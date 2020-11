Calciomercato Fiorentina, pista Paulo Sousa | Le ultime di CM.IT

La posizione di Iachini sulla panchina della Fiorentina rimane ancora traballante: i viola pensano anche al ritorno di Paulo Sousa

La panchina di Beppe Iachini, al netto delle rassicurazioni dei dirigenti della Fiorentina, traballa e non poco. Dall’esito della prossima sfida di campionato, sabato sul campo del Parma, dipenderà molto del suo futuro. E circolano già diversi nomi, in caso di ribaltone. Oltre ai sogni Sarri e Spalletti, ancora ufficialmente legati a Juventus e Inter, ecco i grandi ex Prandelli, Montella e Paulo Sousa. Per quanto riguarda il portoghese, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non ci sono ancora stati contatti formali tra le parti. Ma il suo nome gode di grande rispetto e considerazione in seno alla dirigenza gigliata, complice anche la precedente esperienza a Firenze dal 2015 al 2017. Libero da vincoli dopo la fine dell’esperienza col Bordeaux, Sousa è pronto a ripartire. Vedremo se lo farà dalla Serie A, dai Viola in particolare.

