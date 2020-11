Leo Messi non vorrebbe rinnovare col Barcellona. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna fanno sognare i tifosi dell’Inter sul futuro della ‘Pulce’

Torna a far rumore in Spagna la situazione legata al futuro di Leo Messi. Le ultime indiscrezioni toccano anche l’Inter, impegnata questa sera in una partita quasi da dentro o fuori con il Real Madrid per il cammino in Champions League. Il fuoriclasse del Barcellona infatti non avrebbe cambiato idea sul prolungamento di contratto dopo il terremoto dell’ultima estate e in caso d’addio ai blaugrana l’Inter sarebbe al momento in pole per assicurarsi i servigi del Pallone d’Oro.

Inda fa sognare l’Inter per Messi: “Ha ricevuto un’offerta molto importante”

La clamorosa indiscrezione arriva da Eduardo Inda, con il giornalista spagnolo che fa sognare il club di Suning e i tifosi nerazzurri: “Il rinnovo di Messi è complicato. Attualmente non vuole rinnovare e ha ricevuto un’offerta molto importante da parte dell’Inter. Messi ha proposte dall’Inter e da mezzo mondo. Il calcio italiano sta rinascendo e poi hanno una specie di legge Beckham (il Decreto crescita, ndr) sugli stranieri che arrivano nel loro paese”, ha rivelato Inda intervenendo alla trasmissione ‘Il Chiringuito Tv’. Torna quindi d’attualità il sogno Messi in casa Inter dopo la lunga telenovela estiva sul possibile addio anticipato al Barcellona, prima della permanenza del numero dieci al ‘Camp Nou’. Il campione albiceleste è in scadenza a giugno (guadagna quasi 40 milioni di euro a stagione) e senza il prolungamento si libererebbe a parametro zero dal Barça.

E l’Inter, stando appunto alle parole di Inda, resta in prima linea sugli sviluppi legati al destino del sei volte Pallone d’Oro.

