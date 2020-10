Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ronaldo ha detto no a Messi

Il clamoroso retroscena che arriva dalla Spagna: Cristiano Ronaldo avrebbe bloccato l’arrivo di Lionel Messi alla Juventus, i dettagli

Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna. Come riporta ‘diariogol.com’, Cristiano Ronaldo avrebbe bloccato l’arrivo di Lionel Messi alla Juventus. Il portale spagnolo parla dei giorni in cui la ‘Pulce’ era in guerra con il Barcellona: oltre all’interesse del Manchester City, molto concreto sarebbe stato anche quello bianconero. In particolare la società italiana era pronta a mettere sul piatto una tripla contropartita tecnica Dybala, Alex Sandro e de Ligt per formare la coppia Messi-Ronaldo.

Proprio CR7 però avrebbe fermato tutto: il portoghese avrebbe convinto la dirigenza juventina a non procedere con l’assalto all’argentino. Da un lato, Ronaldo non voleva perdere la leadership incontrastata all’interno della squadra; dall’altro era contrario alla cessione di tre calciatori ritenuti da lui fondamentali. Così è naufragato la trattativa Messi-Juventus con l’asso sudamericano che alla fine ha deciso di rimanere al Barcellona.