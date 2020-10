Cristiano Ronaldo, stella del calcio mondiale e della Juventus di Andrea Pirlo, è al centro di una diatriba con il Ministro dello Sport Spadafora e la società bianconera: che cosa sta succedendo

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, la Procura Federale starebbe valutando il deferimento per Cristiano Ronaldo, bomber portoghese della Juventus che, dopo essere risultato positivo al Coronavirus a metà settimana, è volato in Italia con un aereo ambulanza per rientrare a Torino. Discorso analogo per i suoi compagni di squadra, fra cui Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado, che hanno lasciato la bolla per l’isolamento fiduciario, per unirsi alle loro nazionali all’inizio della scorsa settimana. Il caso è proprio legato alla partenza per le nazionali dei giocatori.

Dopo le polemiche sollevate dal ministro dello Sport Spadafora e la risposta di Ronaldo, la palla è passata alla Procura Federale che potrebbe sanzionare il cinque volte Pallone d’Oro con una multa, mentre l’ipotesi di una squalifica, nonostante non sia da scartare, resterebbe poco probabile.

