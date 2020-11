Per il calciomercato Inter c’è la novità sul rinnovo di Lautaro Martinez

Cercato da Real Madrid e Barcellona tra le altre, Lautaro Martinez attende da tempo il rinnovo con l’Inter. Il suo contratto scade a giugno 2023 e finora non sono stati fatti importanti progressi nella trattativa. Tuttavia, qualcosa potrebbe iniziare a cambiare nel giro di poche settimane, quando sono previsti nuovi incontri tra le parti: clicca qui per ulteriori dettagli. Dopo la sosta per le Nazionali, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe infatti previsto l’arrivo in Italia dei suoi agenti per iniziare la trattativa. Il rinnovo del bomber potrebbe però richiedere tempi lunghi.

