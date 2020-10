Rinviato nuovamente il summit per il rinnovo di contratto tra la Juventus e Dybala, con l’argentino in scadenza attualmente nel 2022

Uno dei grandi assenti della notte di Champions League contro il Barcellona. Paulo Dybala ha steccato davanti al connazionale Messi, non riuscendo a caricarsi la Juventus sulle spalle con l’assenza nelle file bianconere di Cristiano Ronaldo. La ‘Joya’ al contrario del sei volte Pallone d’Oro non ha illuminato la scena, spesso fuori dal gioco e non dando mai la sensazione di poter fare la differenza.

Juventus, rinnovo Dybala: la situazione

Un inizio di stagione finora tutto in salita per il numero dieci, alle prese con il recupero dell’infortunio alla coscia e dai problemi di salute rimediati in nazionale, oltre allo sfogo al termine della trasferta di Crotone quando Pirlo lo lasciò in panchina. Soltanto due partite da titolare per Dybala con il nuovo allenatore, senza dimenticare la ‘grana’ rinnovo e una firma che tarda ad arrivare. Stando a ‘Tuttosport’, potrebbe infatti slittare ulteriormente il summit tra la dirigenza della Continassa e l’agente dell’argentino Antun, con quest’ultimo da alcune settimane in Italia e che adesso avrebbe programmato il ritorno in patria senza il faccia a faccia per il prolungamento del suo assistito. Ci sarebbe quindi all’orizzonte un nuovo rinvio a data da destinarsi per il tanto atteso incontro sul nuovo contratto di Dybala, in principio programmato al termine del mercato estivo e posticipato anche le le vicissitudini legate al protocollo Covid.

Resta comunque la volontà delle parti di trovare un accordo per la permanenza a Torino dell’ex Palermo e di allungare il contratto attualmente in scadenza nel 2022, anche se bisognerà trovare la quadra tra i 15 milioni di euro chiesti dal giocatore e l’offerta da circa 10 mln della Juventus, bonus compresi.

