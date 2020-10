Calciomercato Juventus, dalla Spagna nuove voci di un asse con il Real Madrid: con i ‘Blancos’ rispunta lo scambio con Dybala

Il prossimo mercato di gennaio potrebbe portare rivoluzioni in numerose squadre. Tra queste, il Real Madrid, che sta cambiando pelle e che in inverno potrebbe dire addio a due giocatori del nucleo storico. ‘El Chiringuito’ conferma le voci emerse recentemente su una possibile partenza di Isco e Marcelo, finiti ormai ai margini nella rosa dei ‘Blancos’. Il club ascolterà offerte per lo spagnolo e per l’esterno brasiliano, entrambi profili di grande interesse per la Juventus.

Proprio tra il Real e i bianconeri potrebbe crearsi un asse piuttosto importante. Isco in particolare sembra determinato ad andar via, rimanendo allo stato attuale delle cose una seconda scelta per Zinedine Zidane. Al contrario, a Torino è molto apprezzato e per Pirlo sarebbe il completamento ideale del suo 3-4-1-2. ‘Fichajes’, in particolare, rilancia l’ipotesi di uno scambio tra l’ex giocatore del Malaga e Paulo Dybala. I contratti di entrambi i giocatori con le attuali società scadono nel 2022, si tratterebbe di un’operazione economicamente conveniente. Il rinnovo di Dybala con la Juventus al momento resta in bilico, ecco perché un addio della ‘Joya’ non sarebbe affatto da escludere.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Dybala nel mirino | Super scambio col Barcellona

Calciomercato Juventus, Mendes porta via Ronaldo | Ma c’è il gran rifiuto!