Calciomercato Juventus, Dybala nel mirino | Super scambio col Barcellona

Tra i possibili partenti della Juventus continua ad esserci anche Paulo Dybala. L’attaccante argentino sarebbe nel mirino del Barcellona

In casa Juventus vige ancora incertezza intorno al futuro di Paulo Dybala, recentemente tornato in campo dopo un lungo periodo di assenza ed ancora a caccia della forma migliore alla luce dell’infortunio dello scorso agosto. Pirlo attende la miglior versione del fantasista argentino che potrebbe inoltre anche lasciare Torino la prossima estate. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Griezmann: idea per sostituire Messi

L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ evidenzia infatti come dalla Spagna rimbalzi una voce clamorosa relativa proprio a Paulo Dybala. Nel paese iberico infatti starebbe prendendo piede l’idea di un super scambio tra Barcellona e Juventus con protagonisti il numero 10 argentino e Antoine Griezmann. Un’ipotesi corposa soprattutto considerando il quasi certo addio di Lionel Messi in vista della prossima stagione, alla scadenza del contratto. Si tratta di un’operazione sicuramente complicata ma non del tutto impossibile, posto che sia Paratici che Dybala sembrano ancora orientati a trovare l’intesa per il rinnovo contrattuale.

