La Juventus ospiterà domani il Barcellona per il match della fase a gironi di Champions League. Pirlo attende il responso sul tampone di Cristiano Ronaldo, con la negatività a 24 ore dal match che darebbe il via libera al portoghese per il ritorno in campo e sfidare così l’eterno rivale Messi. Juve e Barça potrebbero però essere protagoniste anche sul mercato nelle prossime finestre, replicando l’ultimo scambio tra Pjanic e Arthur.

Juventus, da Alex Sandro a Dembele: nuovi scambi col Barcellona

Sono diversi i nomi che possono rientrare in una nuova operazione tra le due società. Ad iniziare da Bernardeschi, già più volte accostato al Barcellona e che fatica a trovare na sua dimensione in bianconero. Nell’affare per l’ex Fiorentina può finire Dembele, che a sua volta non rientrerebbe nei piani di Koeman in Catalogna. Inoltre, sul tavolo delle trattative potrebbero finire anche Alex Sandro e Junior Firpo, in uno scambio che vede coinvolti i due terzini. La presenza a Torino della dirigenza blaugrana darà modo ai due club di fare il punto sulla situazione aprendo a nuovi scenari sull’asse Juve-Barça.

