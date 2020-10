Calciomercato Juventus, Mendes porta via Ronaldo | Ma c’è il gran rifiuto!

Ronaldo, futuro lontano dalla Juventus ma non al Psg. Ecco le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna

Il futuro di Zidane può essere alla Juventus, ma anche al Paris Saint-Germain. Del resto la proprietà qatariota è alla ricerca di un big per la panchina a partire della prossima stagione, sempre che Tuchel resista ancora per qualche altro mese o che non riesca finalmente a portare a casa l’agognata Champions dopo averla sfiorata l’anno passato. Zidane sulla panchina del PSG, un’operazione che ‘aiuterebbe’ i francesi per il rinnovo del contratto (ora in scadenza nel 2022) di Mbappe. Il tecnico transalpino è un grande ammiratore del campione ex Monaco e c’è chi dice lo stia già ‘pressando’ per legarsi ulteriormente alla società dell’emiro. Zidane considera Mbappe il giocatore ‘chiave’ per il futuro del Paris Saint-Germain, tanto che – stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna – avrebbe detto no all’offerta di Jorge Mendes. Un’offerta con protagonista Cristiano Ronaldo, che la Juventus avrebbe intenzione di mandare via a fine annata con l’intento di liberarsi del suo pesantissimo ingaggio (31 milioni di euro netti).

L’agente del portoghese sarebbe già al lavoro per trovargli una nuova super sistemazione. Una di queste era proprio il Psg, il quale avrebbe però passata la palla a Zidane. E il tecnico, in ‘rotta’ con Perez e dunque col Real, lo avrebbe respinto: no a CR7 nel Paris Saint-Germain che verrà nonostante gli ottimi rapporti, poiché l’età del fuoriclasse troppo avanzata per progettare a medio-termine. Zidane chiaro: il futuro è Mbappe, Ronaldo fa parte del passato.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Barcellona, out Chiellini e Cristiano Ronaldo: le ultime