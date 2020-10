Juventus-Barcellona, vigilia di Champions per i bianconeri: Pirlo dovrà rinunciare a Chiellini e Cristiano Ronaldo, ultime dalla Continassa

🎥 #JuveBarcellona #UCL – Rifinitura pre-Barça per la squadra di Pirlo alla Continassa: Bonucci si allena a parte, fuori dal gruppo anche Chiellini oltre a Ronaldo. C’è invece de Ligt per il momento insieme ai compagni 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/a84ASAXw4m — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 27, 2020

La Juventus prepara la sfida di domani sera contro il Barcellona in Champions League, ma la formazione bianconera dovrà affrontare Messi e compagni in emergenza. Confermate le assenze di Chiellini e Cristiano Ronaldo, assenti nella rifinitura di questa mattina alla Continassa. Il difensore non ha ancora recuperato dal problema accusato contro la Dinamo Kiev, niente via libera ancora per CR7 invece dopo la positività al coronavirus. Ancora grande incertezza per Bonucci, in campo ma che si è limitato soltanto a una corsetta a bordo campo, dopo essere uscito dal campo contro il Verona. Presente all’allenamento anche il presidente Andrea Agnelli, che si è intrattenuto con Pirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Dybala nel mirino | Super scambio col Barcellona

Calciomercato Juventus, asse caldo col Barcellona | Torna il maxi affare

Dall’inviato Giorgio Musso