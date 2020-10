La Juventus, chiuso il calciomercato, dovrà affrontare ora il rinnovo di Paulo Dybala: per ora l’appuntamento col suo agente è rinviato

Conclusa la sessione di calciomercato con il colpo Chiesa, la Juventus dovrà ri-affrontare a breve un altro discorso fondamentale per il suo futuro: il rinnovo di Paulo Dybala. L’argentino, a cui restano due anni di contratto, come anticipato da Calciomercato.it nei mesi scorsi non è stato sul mercato, ma da gennaio sono diverse le big europee che potrebbero farsi avanti per le sue prestazioni. E la Vecchia Signora non ha intenzione di trovarsi col miglior giocatore della scorsa Serie A in scadenza.

L’agente dell’attaccante, Jorge Antun, è a Torino ormai da qualche settimana. L’appuntamento con la dirigenza bianconera era stato fissato al termine del calciomercato, ma ora pare difficile che abbia luogo prima del 15 ottobre, giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: gli aggiornamenti

Le parti sono ferme sulle proprie posizioni: Dybala vorrebbe guadagnare circa 15 milioni netti all’anno, il club finora non ha superato con la sua offerta i 10. Ancora prematuro, comunque, parlare di cifre, visto che la trattativa di fatto non è cominciata.

Antun resterà in Italia ancora per diverse settimane e spera di tornare in Argentina, a novembre inoltrato, con una bozza d’accordo in tasca o, almeno, un incontro chiarificatore per le strategie relative ai prossimi mesi. Dopo la telenovela di un anno fa, Dybala ha dimostrato con i fatti di essere al centro del progetto juventino e riaprire un caso per il suo contratto in scadenza non farebbe bene né a lui, né al club.

