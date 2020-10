Juventus: Dybala in Nazionale, ma la società era contraria

Dybala convocato da Scaloni per le gare dell’Argentina contro Ecuador e Bolivia, ma in un primo momento la Juventus sarebbe stata contraria alla convocazione

Paulo Dybala ha risposto alla convocazione di Lionel Scaloni per le partite che l’Argentina dovrà disputare contro Ecuador e Bolivia, valide per le qualificazioni mondiali, anche se in principio la Juventus avrebbe manifestato parere contrario all’asso argentino, negando in un primo momento il consenso di accettare a convocazione.

Questo secondo quanto riportato da ‘TycSports’, perché i bianconeri si trovavano in isolamento fiduciario a causa della positività riscontrata da parte di due membri dello staff al Covid-19.

Tuttavia, Dybala ha risposto alla convocazione della Nazionale argentina a patto di firmare un documento che attribuirebbe allo stesso calciatore ogni responsabilità per aver lasciato l’isolamento fiduciario. Questo protocollo interno sarebbe stato esteso anche agli altri giocatori convocati dalle rispettive nazionali.

