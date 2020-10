Andrea Pirlo e la Juventus: un ritorno in veste diversa che sa di azzardo o rischio calcolato? Ne parliamo con l’agente Fifa Fabio Parisi

Pirlo-Juventus: azzardo o rischio calcolato? Facciamo chiarezza!

“Pirlo non mangia il panettone? Lo avevano detto pure di Sarri – dice l’agente Fifa Fabio Parisi -. Dopo tanti campionati vinti hai solo da perdere. Lo conosco, non è un rischio per la Juventus, era calcolato. Non è una semplice operazione di appeal. Lo hanno scelto perché sapevano quello che facevano”.

