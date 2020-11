Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: fumata bianca lontana

Calciomercato Juventus, lontano il rinnovo di Dybala: situazione ancora in stallo per l’attaccante, le ultime

Il rientro in campo di Dybala finora ha vissuto di poche luci e molte ombre. L’attaccante argentino è ancora alla ricerca della miglior condizione, la Juventus non può fare a meno di lui se vuole confermarsi al top in Italia e riprovare l’assalto all’Europa. Continua a tenere banco il rinnovo di contratto, che al momento però appare lontano. Accordo in scadenza nel 2022, le parti vorrebbero proseguire insieme ma manca l’intesa economica. E dopo un mese trascorso a Torino, Antun, agente della ‘Joya’, è tornato in Argentina senza aver incontrato Paratici. Stando al ‘Corriere dello Sport’ non sono in agenda ulteriori summit, potrebbe esserci addirittura uno slittamento di alcuni mesi nella trattativa. Con tutte le conseguenze che questo potrebbe comportare.

