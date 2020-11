Claudio Lotito si è concesso il primo stipendio da quando ha preso le redini della Lazio, ma il dirigente più pagato d’Italia resta Fabio Paratici della Juventus

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha svelato oggi i compensi percepiti dai club di Serie A quotati in borsa, Juventus, Lazio e Roma. Per i biancocelesti c’è una novità: per la prima volta dal 2004, il club ha deciso di attribuire 612 mila euro lordi fissi per il suo consiglio di gestione e 75mila per il consiglio di sorveglianza. Il primo è ristretto a due persone, Claudio Lotito e Marco Moschini. Il presidente ha incassato 600mila euro.

Nella Roma, invece, la scorsa stagione è stata la prima a pieno regime per Guido Fienga, la cui retribuzione è stata pari a 750mila euro, superiore a quella di Mauro Baldissoni (714mila).

Ma il dirigente più pagato d’Italia resta, anche quest’anno, Fabio Paratici. Il chief football officier della Juventus ha tenuto praticamente stabile il suo stipendio da 2.9 milioni di euro (l’anno scorso furono 2.8), nonostante la crisi causata dal covid. Compensi minori per il presidente Andrea Agnelli (480mila euro) e Pavel Nedved (450mila).

