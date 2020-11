Calciomercato, Juventus rifiutata | Il bomber vuole solo il Real!

Dalla Spagna: la nuova stella del calcio, sogno anche della Juventus, vuole solo il Real Madrid. C’è la data

Erling Haaland non si ferma e continua a collezionare gol e record. La nuova stella del calcio internazionale sta confermando in questa prima parte di stagione le mostruose medie dell’anno scorso. Il Borussia Dortmund si gode il gioiello norvegese, consapevole però che nei prossimi anni lascerà con ogni probabilità i gialloneri per un top club europeo. E tra le big accostate c’è anche la Juventus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Haaland aspetta il Real Madrid | La data

Dalla Spagna non arrivano però buone notizie per il club bianconero. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, infatti, Haaland vuole solo il Real Madrid ed è disposto a rifiutare tutte le altre offerte. Il classe 2000 aspetta i ‘Blancos’, dove potrebbe arrivare nel 2022 per raccogliere l’eredità di Benzema. La Juventus, anch’essa alla ricerca dell’erede di Cristiano Ronaldo, è quindi avvertita. Nel frattempo nei giorni scorsi il CEO del Borussia Dortmund ha escluso la presenza di clausole nel contratto del giocatore. Staremo a vedere.

