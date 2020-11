Calciomercato Juventus, ultimatum Sergio Ramos: il Real ha deciso!

Il Real Madrid ha presentato un’offerta per Sergio Ramos che non ha intenzione di modificare. Anche la Juve in attesa della risposta del difensore

La situazione contrattuale di Sergio Ramos ha fatto drizzare le antenne a molti club in giro per l’Europa. Il difensore spagnolo vedrà scadere il proprio accordo con il Real Madrid il prossimo 30 giugno.

Le parti stanno continuando a trattare ma la fumata bianca non sembra così vicina. Dalla Spagna arrivano aggiornamenti in merito: secondo quanto riporta ‘TodoFichajes’, il Real è disposta ad accontentare Sergio Ramos sulla durate del contratto, un accordo per altri due anni. Ma a che cifre? Il portale non le riporta ma sostiene che l’offerta dei blancos sarebbe più bassa rispetto a quella presentata da altri due club. Uno di questi – si legge – è la Juventus, intenzionata a regalarsi il forte difensore per continuare a sognare in grande.

Il Real Madrid non sembra però interessare e non dovrebbe, di conseguenza, ritoccare verso l’alto la propria proposta. Per Sergio Ramos è dunque arrivata una sorta di ultimatum, prendere o lasciare. Il difensore, che vorrebbe continuare a giocare nella Capitale, deve dare una risposta nel più breve tempo possibile perché il Real non vuole farsi trovare impreparato in casso di addio del suo capitano.

