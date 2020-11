Calciomercato Juventus, colpo dal Barcellona: conferme dalla Spagna

Dalla Spagna confermano l’interesse da parte della Juventus per Ousmane Dembélé. L’attaccante non è certamente ritenuto incedibile dal Barcellona

La crisi finanziaria non ha certo risparmiato il mondo del calcio e i club non possono più permettersi spese folli. Anzi, hanno bisogno di vendere prima di acquistare. Regola questa, che vale anche per il Barcellona. I blaugrana – secondo quanto riportato da Mundo Deportivo – hanno messo sul mercato 4-5 calciatori per accumulare i soldi che servono a mettere a segno il doppio colpo richiesto da Koeman, Depay-Eric Garcia.

Serve dunque vendere e tra i giocatori in prima fila per lasciare la Spagna c’è certamente Ousmane Dembélé. Il classe 1997 ha giocato 258 minuti degli 810 a disposizione: alla giusta offerta può dire addio definitivamente al Barcellona. Sull’attaccante si registrano gli interessi da parte di Manchester United e Juventus. Club – si legge sul portale – che potrebbero presto presentare delle offerte per strappare Dembele al Barcellona.

