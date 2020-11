Sono giorni e settimane frenetiche in casa Lazio, alle prese con i tamponi e lo spettro penalizzazioni oltre al rinnovo di Simone Inzaghi, accostato più volte alla Juventus

È in questo periodo che potrebbe decidersi il futuro della Lazio. Da un lato c’è la questione tamponi, con la presunta positività di Immobile che tiene banco e fa discutere ASL, Figc, Uefa, laboratori e ovviamente il club biancoceleste. Con tanto di spettro di possibili penalizzazioni. Dall’altro c’è invece la questione spinosa del rinnovo del contratto di Simone Inzaghi che è in scadenza 2021 e in queste settimane sembrava poter diventare un problema.

Qualche crepa poteva essersi aperta durante il calciomercato, completato in ‘ritardo’ – per stessa ammissione del tecnico – dalla società a causa delle difficoltà in alcune cessioni. Oltre al finale della scorsa stagione che poteva aver lasciato qualche strascico. Tare ha sempre ribadito in questi giorni come la Lazio sia “una famiglia” e che non c’è fretta. Come riporta ‘Il Messaggero’, la firma sul rinnovo sembra ora addirittura molto vicina. L’intenzione sarebbe quella di arrivare all’annuncio poco prima di Natale, approfittando della sosta in programma tra pochi giorni per discutere gli ultimi dettagli dell’accordo che le parti hanno definito recentemente. Le indiscrezioni parlano di un ingaggio da 2,5 milioni a stagione più ricchi bonus per tre anni. La Lazio vuole così respingere le sirene che arrivano da Torino sponda Juventus e da Parigi, vedi PSG.