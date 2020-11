L’Inter valuta Milik a gennaio per rinforzare l’attacco di Conte. Eriksen, Vecino e Nainggolan possono rientrare nell’operazione con il Napoli

Caccia ad un attaccante nella finestra di gennaio. Coperta corta nel settore offensivo per l’Inter, con Antonio Conte che ha chiesto di rimpolpare il reparto e avere un’altra freccia importante nel proprio arco per la seconda parte di stagione. Sul taccuino dell’ex Ct della Nazionale e dell’Ad Marotta ci sono sempre Gervinho e Giroud, a più riprese sondati dal club di Suning nelle ultime sessioni di calciomercato.

Inter, torna di moda Milik: Eriksen, Vecino o Nainggolan al Napoli

L’ivoriano (indigesto ai nerazzurri nell’ultima gara di campionato con il Parma) e il campione del mondo del Chelsea restano i due nomi in cima alla lista di Conte, con l’Inter inoltre che starebbe valutando anche l’ipotesi Milik come scrive il quotidiano ‘Tuttosport’. Il polacco, ai margini del Napoli, è in scadenza di contratto a giugno e in passato è stato accostato ai nerazzurri senza però sfociare in una trattativa concreta. Adesso Marotta e Ausilio potrebbero farsi sotto per l’ex Ajax, la scorsa estate vicino alla Roma e trattato anche da Juventus e Fiorentina. L’Inter potrebbe lavorare a uno scambio per portare Milik a Milano: Vecino è un nome caldo in orbita Napoli, al quale si aggiungerebbero anche i profili di Eriksen e Nainggolan. Il danese e il ‘Ninja’ non sono nelle grazie di Conte e potrebbero fare al caso di Gattuso sulla trequarti, con l’Inter che starebbe cercando di piazzarli sul mercato invernale.

