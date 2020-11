Preoccupa la situazione infortuni, Conte chiede un nuovo tassello in attacco a gennaio. Nei radar sempre Gervinho e Giroud

Sta pesando come un macigno l’assenza in attacco di Lukaku nell’Inter. Anche Sanchez in questo inizio di stagione ha accusato dei problemi fisici, con Conte che si ritrova con la coperta corta in attacco considerando che il tecnico non reputa ancora all’altezza Pinamonti, negli ultimi giorni di mercato vicino allo scambio con Gervinho.

Inter, Conte ordina: Gervinho o Giroud a gennaio

Proprio Gervinho – come scrive il ‘Corriere dello Sport’ – sarebbe ancora un obiettivo sulla lista di Conte per la finestra di gennaio, con l’ivoriano del Parma indigesto ai nerazzurri nell’ultimo incrocio di campionato a ‘San Siro’. La dirigenza di Viale della Liberazione, su input del tecnico leccese, potrebbe quindi provare un nuovo assalto per l’ex Roma nel mercato invernale. Oltre a Gervinho, anche Giroud del Chelsea resterebbe nei radar di Marotta e soci.

