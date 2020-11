Calciomercato Inter, partenza da incubo per Conte: la società ha già deciso

L’Inter deve cambiare passo il prima possibile: i tifosi se la prendono con Conte, ma la società ha già deciso

L’inizio di stagione dell’Inter è stato tutt’altro che indimenticabile. Sia in campionato che soprattutto in Champions League i nerazzurri stanno faticando parecchio. A ottobre la squadra di Conte ha messo insieme una sola vittoria in sette partite: il ritardo dal primo posto del Milan è già di 5 punti mentre in Europa è ultima nel girone. Questo anche a causa di una difesa che subisce decisamente troppi gol, ovvero 15 in 9 partite complessive. Un inizio di stagione che peggiora addirittura quello del 2011, la stagione dei tre allenatori (Gasperini, Ranieri e Stramaccioni) che era partita con 14 reti incassate.

LEGGI ANCHE >>> Real-Inter, Sergio Ramos insulta Hakimi: il video è virale

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte sbotta: “Tutto falso, decisione mia”

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Conte in difficoltà e criticato ma la società lo blinda

I social e i tifosi sono arrabbiati con Antonio Conte, ma l’Inter al momento difende il suo allenatore e blinda la sua posizione. Come riporta ‘corriere.it’, infatti, per Marotta e la società le cause della crisi sono da cercare altrove ma soprattutto c’è fiducia. In primis perché la squadra ha sempre giocato alla pari dell’avversario, poi c’è la preparazione cominciata in ritardo dopo la finale di Europa League e un gioco un po’ più offensivo rispetto allo scorso anno. A questo si aggiunge anche il fattore Covid, che ha reso indisponibili alcuni giocatori tra cui Skriniar e Bastoni, ovvero la difesa titolare. L’Inter è convinta che quando tornerà anche lo slovacco la retroguardia tornerà a funzionare e la squadra potrà invertire la tendenza.