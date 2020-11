Real-Inter, Sergio Ramos insulta Hakimi: il video è virale

Episodio spiacevole nel corso di Real Madrid-Inter: Sergio Ramos ha insultato l’ex compagno Hakimi in maniera forte

La notte di Champions League non ha regalato ad Antonio Conte quanto sperato: a Madrid è arrivata una sconfitta contro il Real. Nel corso della partita, inoltre, è accaduto qualcosa di spiacevole per la compagine nerazzurra. Sergio Ramos ha insultato l’ex compagno Hakimi, accusato dallo spagnolo di aver simulato, ed il video è diventato virale sui social. Il capitano del Real Madrid ha apostrofato il neo-acquisto dell’Inter in questo modo: “La Pu****a che ti ha partorito. Muoviti m***a! Smettila di gridare come un sorcio”.

Sergio Ramos, autore ieri di una rete, non è nuovo ad episodi controversi, ma questa volta pare aver esagerato con le parole. Complice lo stadio a porte chiuse, infatti, si è sentito distintamente lo spagnolo ingiuriare l’esterno marocchino dell’Inter.

