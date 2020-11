Calciomercato Inter, Conte vuole qualità: ritorno di fiamma a centrocampo

Antonio Conte è in difficoltà e soprattutto a centrocampo il solo Barella non può bastare: manca qualità, per questo rispunta un vecchio pallino

L’Inter fatica a carburare. La squadra di Conte ha difficoltà a creare gioco e a mostrare qualità già in palleggio dalla difesa. Il centrocampo sembra tra i reparti più in crisi, oltre alla difesa orfana ancora di Skriniar che continua a subire gol a ripetizione. L’esame Atalanta sarà probante in questo senso, ma analizzando la situazione preoccupa anche la situazione in mediana. Barella sembra l’unico in palla, Conte voleva Kante per far agire diversamente Vidal, che però non sta comunque dando garanzie e affidabilità.

Calciomercato Inter, Conte cerca qualità: ipotesi De Paul

All’Inter manca sicuramente qualità in palleggio, in fase di impostazione. Per questo l’Inter è in cerca di un nome che possa sopperire a questa mancanza e il profilo individuato porta a un giocatore in particolare. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, si tratta di Rodrigo De Paul che è stato seguito a lungo prima della virata su Eriksen. L’argentino è partito trequartista, poi ha arretrato il suo raggio d’azione ricoprendo quasi il ruolo di regista. A Conte farebbe comodo, l’Inter potrebbe tornare a farci un pensierino a gennaio.