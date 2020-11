Le ultime di Calciomercato.it su Victor Osimhen, attaccante del Napoli uscito malconcio dalla sfida tra la sua Nigeria e la Sierra Leone

Victor Osimhen, come appreso da Calciomercato.it, ha trascorso la nottata in albergo, dove dovrebbe restare per le prossime ore, a seguito dell’infortunio nel match tra la sua Nigeria e la Sierra Leone. Gli esami non hanno evidenziato alcun tipo di frattura o slogatura al polso. Lo staff medico della nazionale nigeriana ha deciso di sottoporre oggi pomeriggio l’attaccante del Napoli ad ulteriori esami alla spalla.

Le tempistiche, al momento, sembrano delineate: starà fuori per un paio di giorni. Nelle intenzioni del ct della Nigeria Rohr dovrebbe prendere parte alla seconda partita con la Sierra Leone, in programma il prossimo martedì, ma lo staff medico del club azzurro farà pressione per averlo subito a Castel Volturno per ulteriori accertamenti.

Oggi pomeriggio l’esito della nuova radiografia: dalla Nigeria la sensazione netta che possa trattarsi solo di 48 ore di stop.

