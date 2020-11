Napoli, ESCLUSIVO Osimhen: torna il sereno. Già in albergo a riposare

Gli ultimissimi aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli è atteso domani da un nuovo che medico

Il Napoli tira il sospiro di sollievo, forse, definitivo sulle condizioni di Victor Osimhen: come vi abbiamo anticipato, per l’attaccante nigeriano non c’è stato nessun problema al polso destro, ma solo alla spalla dello stesso braccio, dopo l’infortunio patito con la maglia della Nigeria contro la Sierra Leone al 74′ del match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa D’Africa. Osimhen è stato trasportato in clinica e ha terminato gli esami un’ora fa circa. Come appreso da Calciomercato.it, il calciatore è stato accompagnato in hotel dopo le visite di rito ed è rientrato nella sua stanza. Ancora un po’ di dolore, qualche ora di riposo e domani nuovo check medico per scongiurare gli ultimi dubbi.

Napoli in allerta: si spera di riaverlo quanto prima

Con il tour de force che attende il Napoli nelle prossime settimane, il possibile infortunio di Osimhen aveva messo in allerta lo staff tecnico e medico, oltre che i dirigenti partenopei. Subito sono partite le richieste di chiarimenti in Nigeria ed i medici azzurri sperano di avere a disposizione Osimhen già dalle prossime ore per un consulto e dissipare ogni dubbio sulle sue condizioni.

