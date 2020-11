Antonio Conte in ansia: dopo Brozovic, positivo al Covid, rischia di perdere un altro titolarissimo per un infortunio in nazionale

Piove sul bagnato per l’Inter. In questi minuti la nazionale croata ha reso nota la positività di Marcelo Brozovic: una vera e propria tegola per Antonio Conte, che al rientro dalle nazionali dovrà affrontare l’ennesimo tour de force di questa stagione e a centrocampo sembravano essersi evidenziati i problemi più evidenti. Le brutte notizie di questa serata per i nerazzurri, però, non sono finite qui.

Nella partita contro la Repubblica Centrafricana, Achraf Hakimi è andato in gol con la maglia del suo Marocco, che alla fine ha vinto per 4-1. L’esterno dell’Inter, che ha aperto le marcature, è però uscito dal campo poco dopo l’ora di gioco per un infortunio. A causarlo il portiere avversario con un’uscita dura, che ha costretto Hakimi a essere sostituito uscendo dolorante. Le sue condizioni saranno da valutare.