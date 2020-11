L’Inter perde un altro calciatore per colpa del coronavirus. Marcelo Brozovic è risultato positivo all’ultimo giro di tamponi fatti dalla Croazia dopo il caso Vida

Il caso Vida miete la prima vittima. Marcelo Brozovic è risultato positivo al Covid-19 dopo i nuovi tamponi fatti dalla Croazia. A renderlo noto è stata la Federazione, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. Il centrocampista è tra i calciatori venuti a contatto con Vida, che era sceso in campo per 45 minuti nel match contro la Turchia da positivo.

Una brutta tegola per l’Inter e Antonio Conte che perdono un altro titolare per colpa del coronavirus. Brozovic, adesso, dovrà attendere di tornare negativo per avere il via libera.

