Turchia-Croazia, Vida in campo con il Covid: il comunicato UFFICIALE

Il difensore della Croazia Domagoj Vida in campo contro la Turchia: all’intervallo la scoperta della sua positività al Covid

In campo con il Covid. E’ l’assurda vicenda che vede protagonista Domagoj Vida, difensore della Croazia impegnata contro la Turchia ad Istanbul. Il calciatore ha giocato la prima frazione di gioco nonostante fosse positivo al Covid. Lo staff medico della nazionale croata ha, infatti, saputo della positività del calciatore soltanto nell’intervallo del match, come annunciato dalla federcalcio in un comunicato.

Nella nota viene spiegato che i test effettuati lunedì in vista della gara contro la Turchia erano risultati tutti negativi. Mercoledì un altro test per la successiva gara contro la Svezia. La Federcalcio riceve i risultati soltanto a mezzanotte e uno dei tamponi, quello di Vida appunto, risulta positivo: “Lo staff medico della Nazionale – si legge nel comunicato – ha ricevuto le prime informazioni al termine dell’intervallo tra i due tempi sulla presenza di un risultato potenzialmente positivo. Questa è una procedura comune, con un risultato sospetto che viene ritestato per confermare la positività”.

“Poiché il selezionatore Zlatko Dalic aveva già deciso in quel momento di cambiare Vida – si legge inoltre – , lo staff medico ha provveduto ad isolare Vida in attesa della conferma dei risultati del test”. Ora il calciatore resterà in autoisolamento in Turchia, mentre i compagni voleranno in Svezia.