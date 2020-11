Decisamente ai margini nell’Inter di Conte, Eriksen può partire già a gennaio ma la situazione si fa sempre più intricata

Arrivato nel gennaio del 2019 dopo un lungo tira e molla con il Tottenham, Christian Eriksen, complice la idiosincrasia tattica con Antonio Conte, sta facendo tremendamente fatica ad imporsi a standard accettabili. Contro Real Madrid e Atalanta, il centrocampista danese non ha giocato nemmeno un minuto e una sua partenza dall’Inter appare sempre più probabile. Il diretto interessato ha ribadito anche nelle ultime ore la sua insoddisfazione, non escludendo alcuno scenario nel mercato di gennaio.

Calciomercato Inter, triplo rifiuto per Eriksen

Da tempi non sospetti in orbita Psg e Real Madrid, di recente l’ex Ajax e Tottenham è stato accostato anche a Juventus e Milan, mentre in Premier si continua a parlare di un possibile ritorno al Tottenham o di un approdo al Manchester United. Non secondo il ‘Daily Star’, però. Stando al tabloid britannico, infatti, Josè Mourinho avrebbe rifiutato il ritorno del 28enne in estate e sarebbe pronto a ribadire il proprio veto anche ora. I ‘Red Devils’, dal canto loro, nonostante un inizio complicato hanno fiducia in van de Beek e non vogliono portare nuovi innesti in quella posizione.

