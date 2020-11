Calciomercato Inter, l’annuncio di Eriksen: “Via a gennaio? Vedremo…”

Calciomercato Inter, Eriksen torna a parlare dal ritiro della Danimarca: apertura su un addio a gennaio

Nell’avvio di stagione stentato dell’Inter, c’è chi ha fatto più fatica di altri. Prime gare davvero difficili per Christian Eriksen, che nelle ultime partite non ha addirittura mai visto il campo con la maglia nerazzurra, nemmeno da subentrato per pochi minuti. Rapporto tra il danese e Conte sempre più difficile e addio a gennaio che diventa più di un’eventualità. Anche il giocatore ora, dal ritiro della sua nazionale, da’ una prima apertura alla partenza, in una intervista a ‘Tv2’: “Le cose non stanno andando come avevo sognato – ha spiegato – Ma è il tecnico che decide chi gioca. I tifosi mi vorrebbero più spesso in campo, lo vorrei anche io, ma da giocatore rispetto l’idea dell’allenatore che è diversa. Per adesso mi concentro sul calcio giocato, poi penserò al futuro. Per quanto ne so sarò all’Inter anche dopo l’inverno. Ma deciderò con il club e vedremo cosa succederà quando si aprirà il calciomercato”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, tempo scaduto per Eriksen | Il Milan propone lo scambio

Inter, UFFICIALE | Caso Sanchez, la risposta al Cile e a Rueda: “Inaccettabile”