Inter, arriva la risposta dei nerazzurri sul caso Sanchez al Cile e al Ct Rueda: dura presa di posizione del club in un comunicato

Il nuovo infortunio di Sanchez e le successive frasi del ct del Cile Rueda contro l’Inter hanno generato la risposta immediata e risentita del club nerazzurro. Inter che ha rilasciato un comunicato ufficiale dai toni molto duri nei confronti della nazionale sudamericana e del suo commissario tecnico. “FC Internazionale Milano ritiene inaccettabili, offensive e non corrispondenti alla realtà le dichiarazioni del commissario tecnico del Cile Reinaldo Rueda – si legge – Il Club ha da sempre la massima collaborazione e ottimi rapporti con tutti gli staff delle rappresentative nazionali. Nel particolare caso di Alexis Sanchez, il giocatore ha riscontrato un problema fisico in quasi tutte le convocazioni con la propria nazionale. In una di queste ha subito un grave infortunio che lo tenuto per tre mesi lontano dai campi da gioco. Questo ha rappresentato un grave danno sportivo per il Club, da sempre attento alla salute dei propri giocatori”. Una vera e propria guerra diplomatica che potrebbe essere soltanto all’inizio.

