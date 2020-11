Inter, infortunio per Sanchez col Cile: nuovi problemi muscolari

L’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez, nell’allenamento del mercoledì col Cile, si è fermato a causi di problemi muscolari

Tornato da pochissimo a disposizione dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, dopo la contrattura all’adduttore destro patita il 21 ottobre scorso in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, Alexis Sanchez ha risposto alla convocazione del Cile per l’impegno di sabato contro il Perù, match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Una sfida importante alla quale, però, potrebbe non partecipare. Nell’allenamento di ieri, infatti, ‘El Ñino Maravilla’ si è fermato per un nuovo problema muscolare. Grande preoccupazione per il commissario tecnico del Cile, Reinaldo Rueda, che punta su Sanchez per battere i peruviani. Ma anche apprensione a Milano, visti anche i recenti problemi di Romelu Lukaku. In ogni caso, la presenza del 31enne attaccante di Tocopilla per la sfida contro il Perù non è ancora esclusa definitivamente: oggi verrà nuovamente valutata la situazione e si prenderà una decisione. Conte attende buone notizie da Santiago.

