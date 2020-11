Calciomercato Inter, bomba alla radio | Assalto Juve al big nerazzurro

Clamorosa indiscrezione di calciomercato: la Juventus pronta a mettere le mani sul big dell’Inter che ha profondamente deluso le attese. Ecco tutti i dettagli

Può lasciare l’Inter già a gennaio, visto lo scarso feeling con Antonio Conte complice soprattutto – questo bisogna dirlo, perché di chance il tecnico gliene ha date – il suo rendimento ben al di sotto delle attese e del suo super ingaggio di circa 10 milioni di euro bonus inclusi. Naturalmente parliamo di Christian Eriksen, il big ma anche il flop dei nerazzurri che hanno cominciato la stagione non certo come ci si attendeva dopo l’ottima campagna acquisti. Dicevamo del danese, possibile partente già nel calciomercato di gennaio in pratica alle porte. Dove potrebbe trasferirsi il numero 24? Si parla di Paris Saint-Germain o di Germania, ma da alcuni giorni pure di un semplice trasloco in un’altra big di Serie A. Circolano voci sul Milan, come addirittura sulla Juventus.

A tal proposito, il giornalista Stefano Petrucci ha detto testuli parole nell’intervento in diretta a ‘Teleradiostereo’: “So che la Juventus ha chiesto Eriksen per gennaio”. Difficile, anzi impossibile che l’Inter si sieda a trattare con gli acerrimi rivali per il classe ’92 di Middlefart, che in linea di principio potrebbe partire anche solo con la semplice formula del prestito.

